Der zweite Strang der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ist vollständig mit Gas befüllt worden. Die Befüllung hatte Mitte Dezember begonnen und wurde am Mittwoch abgeschlossen, wie die Nord Stream 2 AG in Zug in der Schweiz mitteilte. Damit sei „wie geplant und in Übereinstimmung mit den Systemdesignanforderungen“ der zweite Strang mit etwa 177 Millionen Kubikmetern Erdgas befüllt worden.

Dadurch herrsche nun der nötige Druck in der Pipeline, um den Gastransport zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, teilte das Unternehmen weiter mit. Die umstrittene Pipeline war im September fertiggestellt worden. Sie verbindet Russland mit Deutschland, damit sollen die russischen Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöht werden.

Die Bundesnetzagentur setzte allerdings Mitte November das Zertifizierungsverfahren für die Pipeline aus. Diese Genehmigung ist für die Inbetriebnahme nötig. Ebenfalls Mitte Dezember hieß es vonseiten der deutschen Behörde, Entscheidungen darüber werde es „nicht im ersten Halbjahr“ 2022 geben.