Am 15. Jahrestag der Unabhängigkeit gibt es im Kosovo wenig zu feiern. Der Frieden auf dem Balkan ist gefährdeter denn je. Auch in Serbien drohen Unruhen, sollte Belgrad in der Kosovo-Frage dem Westen folgen.

Ein Friedensplan sollte Entspannung versprechen. Zumal es an der Zeit ist, Frieden zu schließen: Der Krieg nach dem Zerfall Jugoslawiens ging vor 23 Jahren zu Ende, als dessen Folge proklamierte Kosovo