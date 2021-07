Moskau habe dem UN-Sicherheitsrat am Donnerstag einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der eine sechsmonatige Verlängerung der Genehmigung für Hilfslieferungen vorsieht. Das verlautete aus diplomatischen Kreisen in New York.

Der Entwurf sehe eine sechsmonatige Verlängerung der Genehmigung für Hilfslieferungen vor, hieß es aus diplomatischen Kreisen in New York. Die derzeit geltende Regel über die grenzüberschreitende Unterstützung läuft am Samstag aus. Der russische Text enthalte auch eine „mögliche Verlängerung“ der Hilfslieferungen zu einem späteren Zeitpunkt. Der Entwurf steht einem anderen Text gegenüber, der von den Ständigen Ratsmitgliedern USA, Großbritannien und Frankreich unterstützt wird, die eine Verlängerung um ein Jahr wollen. Russland, das den Staatspräsidenten Baschar Hafiz al-Assad unterstützt, beantragte eine Abstimmung über seinen Entwurf am Freitag. Über den Gegenentwurf muss davor abgestimmt werden.

Es ist das erste Mal, dass Moskau eine Verlängerung der Hilfen ins Spiel bringt. Zuvor hatte der Kreml die grenzüberschreitende Hilfe immer stoppen wollen und erklärt, dass eine Fortsetzung ohne die Zustimmung von Damaskus die Souveränität Syriens verletzen würde. Hilfslieferungen nach Syrien, wo nach Schätzungen der UNO 12,3 Millionen Menschen Unterstützung benötigen, können derzeit nur über einen einzigen Grenzübergang transportiert werden: Bab al-Hawa an der türkischen Grenze.