Fußball Visa-Probleme verzögern Abreise von Südafrikas Team zur WM

Vorschau Fußball-WM 2026 - Südafrika
Südafrikas Nationalmannschaft hat Probleme bei der WM-Anreise. (Archivbild)

Visa-Stress bringt die Pläne der südafrikanischen Fußball-Nationalmannschaft durcheinander. Das ist auch deshalb pikant, weil das Team im Eröffnungsspiel ran muss.

Johannesburg (dpa) - Die südafrikanische Nationalmannschaft muss ihre geplante Abreise zur Weltmeisterschaft nach Mexiko wegen Visa-Problemen verschieben. Das teilte der südafrikanische Fußballverband SAFA mit. Demnach konnten einige Spieler und Offizielle nicht wie vorgesehen am Sonntagmorgen nach Nordamerika reisen, da es Schwierigkeiten bei der Ausstellung von Visa gebe. Die Mannschaft sollte in Mexiko ihre Vorbereitung auf das Turnier aufnehmen.

Der Verband arbeite «rund um die Uhr» daran, die Anreise der Mannschaft nach Mexiko-Stadt so schnell wie möglich sicherzustellen. Dort bestreitet Südafrika am 11. Juni gegen Co-Gastgeber Mexiko das WM-Eröffnungsspiel. Bis zur Abreise wird das Team weiter in Johannesburg trainieren. Neben Mexiko trifft Südafrika in der Gruppe A auf Tschechien und Südkorea.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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