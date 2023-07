Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der russische Frontgeneral Iwan Popow ist entlassen worden. Hinterher beschimpfte er in einem Audioblog an seine Truppen die Chefs in der Armeeführung als gemeine Verräter. Das ist auch ein schlechtes Zeichen für den russischen Abwehrkampf in der Südukraine.

Er habe nie Unterschiede gemacht zwischen Schützen und Generalmajors. „Wir sterben, wir kämpfen, wir fürchten uns und leiden alle gleich“, erklärte Frontkommandeur