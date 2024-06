Nicht nur in Sachen Brexit geht Großbritannien einen Sonderweg in Europa. Bisher war das Königreich eines der wenigen Länder in der westlichen Welt, in dem die Rechtspopulisten aufgrund des Mehrheitswahlrechts keine Chance hatten, ins Parlament einzuziehen. Das kann sich ändern.

Bei den Wahlen zum Unterhaus am 4. Juli darf sich die Partei Reform UK gute Aussichten ausrechnen. Die rechtspopulistische Gruppierung des Europa-Hassers Nigel Farage, der aktuell für Aufregung