In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien steht künftig die proeuropäische Politikerin Maia Sandu an der Staatsspitze. Nach ihrem Wahlsieg versprach die 48-jährige Sandu am Montag, künftig sowohl mit Russland als auch mit der Europäischen Union und den USA einen Dialog führen zu wollen. Ihr Wahlsieg gilt als Schlag für den Kreml, der ihr gleichwohl gratulierte.

Sandu setzte sich am Sonntag mit knapp 57,8 Prozent der Stimmen gegen den pro-russischen Amtsinhaber Igor Dodon durch, der nur auf rund 42,2 Prozent der Stimmen kam. Sandu wandte sich