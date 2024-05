Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Unis kommen nicht zur Ruhe: Pro-palästinensische Proteste mit antisemitischen Untertönen und Anfeindungen gegenüber jüdischen Kommilitonen wurden erst ignoriert, jetzt kommt die Polizei zum Einsatz. Die Hochschulleitungen scheinen überfordert.

An vielen deutschen Hochschulen ist die Stimmung derzeit mehr als gereizt. Am Mittwoch wurde auf einem Hof der Freien Universität (FU) Berlin ein Protestcamp errichtet, das schon am Nachmittag