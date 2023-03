Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Libyen treibt in Richtung eines neuen Bürgerkriegs. Das Parlament im ostlibyschen Tobruk ernannte jetzt den früheren Innenminister Fathi Baschagha zum neuen Ministerpräsidenten – doch der bisherige Amtsinhaber in der Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes, Abdulhamid al-Dbeibah, will im Amt bleiben.

Eigentlich hätten die libyschen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Dezember 2021 stattfinden