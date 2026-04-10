Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ruft bei einem Besuch in Litauen zu klarer Entschlossenheit gegenüber Russland auf – und hebt die neue Rolle Deutschlands hervor.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat zu einem Signal der Stärke gegenüber Russland aufgerufen. „ Präsident Putin droht nicht nur mit dem Angriff auf das Baltikum, auch Berlin ist das Ziel seiner verbalen Angriffe“, sagte Klöckner bei einem Besuch der deutschen Soldaten in Litauen. „Das Signal an ihn muss daher klar und eindeutig sein: Wer die NATO an der Ostflanke testet, wird sich eine blutige Nase holen.“

In Litauen sind aktuell etwa 1800 Soldaten unter deutscher Führung stationiert – 600 internationale und 1200 Bundeswehrsoldaten. Bis Ende 2027 soll die Anzahl auf 5000 anwachsen. Mit dem Aufbau der litauischen Brigade leistet Deutschland seinen Anteil am Schutz der NATO-Ostflanke vor möglichen Angriffen Russlands.

Deutscher Perspektivwechsel

In ihren vorherigen Gesprächen mit dem litauischen Parlamentspräsidenten, dem Außenminister und dem Staatspräsidenten habe sie mitgenommen, „wie sehr das gewollt und geschätzt ist, dass wir Deutschen hier präsent sind“. „Für uns Deutsche ist das ein Perspektivwechsel. Wir sind hier nicht mehr nur Teil eines Bündnisses, wir sind selbst ein Garant von Sicherheit“, so Klöckner weiter. „Frieden muss aktiv gesichert und verteidigt werden. Hier an der NATO-Ostflanke entscheidet sich die Glaubwürdigkeit unseres Bündnisses.“

Mit dem Besuch der Kaserne endet die dreitägige Reise der Bundestagspräsidentin nach Estland und Litauen. In beiden Ländern führte sie politische Gespräche zu den Themen Verteidigung und Digitalisierung. Ihre Erkenntnisse aus dem Besuch der Soldaten werde sie mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages teilen. „Ich habe einige Punkte auch mitgegeben bekommen alltäglicher Art, die ich adressieren möchte.“