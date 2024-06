Ursula von der Leyen strebt eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionschefin in Brüssel an. Die CDU-Politikerin hat durch das europäische Wählervotum mächtig Rückenwind erhalten. Ob sie am Ende erfolgreich ist, hängt wohl mit einem anderen Spitzenjob zusammen: Der soll Katarina Barley, der deutschen SPD-Spitzenkandidatin, zustehen.

In Brüssel dreht sich das Personalkarussell. Auf der prominentesten Position thront dieses Mal Ursula von der Leyen. Die Chancen der EU-Kommissionspräsidentin auf eine zweite Amtszeit