Die Diskussion vor dem ersten TV-Duell, bei dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke eine bundesweite Plattform bekam, war sehr kontrovers. Der verbale Schlagabtausch, den sich dann am Donnerstagabend Thüringens CDU-Chef Mario Voigt fünf Monate vor der Landtagswahl mit Höcke lieferte, verlief intensiv. Und ließ einiges erkennen.

Nur einmal geriet Björn Höcke so richtig in die Defensive. Da wurde der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef mit einer Passage aus seinem Buch konfrontiert, in der