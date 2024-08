Mainz 05 ist am zweiten Bundesliga-Spieltag beim Vizemeister in Stuttgart zu Gast. Eine Liga tiefer kommt es auf dem Betzenberg in Kaiserslautern zum Topspiel.

Mainz/ Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ohne Angst reist der FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Vizemeister VfB Stuttgart. In der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) erwartet die Rheinhessen zwar eine schwere Aufgabe, doch Trainer Bo Henriksen sieht seine Mannschaft dafür bereit. Möglicherweise kommen die in dieser Woche verpflichteten Neuzugänge Moritz Jenz und Hyun-seok Hong zu ihrem Debüt im Mainzer Trikot.

In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) zum Topspiel den früheren Bundesligisten Hertha BSC. Die Pfälzer wollen dabei auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen bleiben.