Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will mitten in der Krise des deutschen Katholizismus sein Bischofsamt aufgeben. Er zieht Konsequenzen aus dem jahrelangen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche – und er spielt deutlich auf andere an, die an ihren Sesseln kleben.

Es war der zweite Blitz aus – nun ja – nicht mehr ganz so heiterem Himmel. Im Februar vergangenen Jahres teilte der Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx, urplötzlich mit, er wolle