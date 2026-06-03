Llambi bekommt während Shows Nachrichten von seiner Mutter

Während bei «Let's Dance» um Punkte getanzt wird, gehen bei Joachim Llambi Nachrichten ein: Seine Mutter schreibt ihm ab und zu. Gelesen wird in der Werbepause.

Köln (dpa) - «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi ist selbst während einer Live-Sendung nicht vor elterlicher Kontrolle sicher – seine Mutter schickt ihm dann schon mal eine WhatsApp-Nachricht. Das verriet der für seine scharfen Urteile gefürchtete Tanz-Experte im Podcast «May Way» von «Bild».

«Meine Mama schreibt mir ab und zu mal», sagte Llambi. Das passiere, wenn sie mal nicht selbst im Studio im Publikum sitze. «Da kommt dann mal schnell so eine WhatsApp während der Sendung.» Inhalt mitunter: eine Art Feedback zum Gesagten. Er lese die Nachrichten dann auch, sagte Llambi. «Wir haben ja auch Werbepausen.»

Llambi gehört zu den bekanntesten Gesichtern der RTL-Tanzshow, die live ausgestrahlt wird. Er ist dafür bekannt, bei der Beurteilung der Kandidaten kein Blatt vor den Mund zu nehmen.