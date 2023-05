Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Grenzfluss Evros, der in Nordostgriechenland die Grenze zur Türkei bildet, ist bei einem Schusswechsel am Samstagabend eine Migrantin tödlich getroffen worden. Auch an anderer Stelle gibt es neue Spannungen zwischen den verfeindeten Nachbarn.

Nach Darstellung der griechischen Polizei entdeckte eine Grenzpatrouille kurz nach 21 Uhr ein Schlauchboot, das mit elf Migranten vom türkischen Ufer des Flusses ablegte. Über Lautsprecher und mit