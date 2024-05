Alle fünf Jahre wählen die Bürger der Europäischen Union ein neues EU-Parlament. Im Juni zum zehnten Mal. Dafür haben wir uns die wichtigsten Punkte aus deutschen Wahlprogrammen angeschaut.

MIGRATION

CDU: Möchte Asylverfahren in Entscheidungszentren an der EU-Außengrenze abwickeln. Fluchtursachen sollen in den Herkunftsländern bekämpft werden.

SPD: