Wie Ursula von der Leyen in ihrem ersten Jahr an der EU-Spitze erst Startschwierigkeiten hat, sich dann aber eine glänzende Ausgangsposition für den Rest ihrer Amtszeit erarbeitet.

Als Ursula von der Leyen vor einem Jahr völlig überraschend als EU-Kommissionspräsidentin vorgeschlagen wird und wenig später ihre ersten Runden in Brüssel dreht, betont sie ihre europäischen Wurzeln. Nach all den Jahren sei es „wie nach Hause zu kommen“, lässt die CDU-Politikerin wiederholt wissen, die 1958 im Stadtteil Ixelle geboren wurde und draußen vor der Stadt im grünen Tervuren aufwuchs. Dort verbrachte sie ihre Kindheit, als ihr Vater, der spätere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, noch hoher Beamter bei der Kommission war.

Bei diesem leidenschaftlichen Bekenntnis zum Leben in Brüssel verwundert es viele, was die ersten Schritte der CDU-Politikerin nach der Bestätigung ihrer Kommission Ende November sind. Sie richtet sich in der 13. Etage des Berlaymont-Gebäudes, dem Sitz der EU-Kommission, genauso ein, wie sie es bei ihren Stationen in der Bundespolitik getan hat. Sie bezieht privat ein kleines Appartement neben ihrem Arbeitsbereich und bringt ihre beiden engsten Mitarbeiter aus Berlin mit: Das sind ihr Büroleiter Björn Seibert und der Pressesprecher Jens Flosdorff. In der durchaus selbstbewussten Beamtenschaft der Kommission stößt die Entscheidung auf Argwohn. Die Lesart ist klar: Von der Leyen vertraut nicht der EU-Institution, sondern ihrem Küchenkabinett.

In der Löwengrube

Die Kommission ist eine Löwengrube: Anfänglich warten alle darauf, dass Fehler passieren. Kleinere Pannen kommen auch vor. So etwa, als es um die Besetzung der Kabinette ihrer Kommissare geht. Einem hochrangigen Funktionär der Europäischen Volkspartei (EVP) wird da signalisiert, er sei ausgesucht worden, um das Kabinett einer Kommissarin aus einem kleineren Mitgliedsland zu leiten. Als der Deutsche sich dann bei der Politikerin meldete, fiel diese aus allen Wolken. Nach draußen drang von den Anfangsschwierigkeiten wenig. Inzwischen haben sich die beiden eingearbeitet. Ein hoher EU-Beamte nennt ihre Leistung „sehr respektabel“.

Auch von Mitgliedern ihrer eigenen Partei wird sie in Brüssel nicht nur mit offenen Armen aufgenommen. Als sie wenige Stunden nach ihrer Nominierung durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron erstmals in die Gruppe der CDU-CSU-Abgeordneten im Europa-Parlament geht, bereiten ihr 29 Deutsche einen unterkühlten Empfang. Einige machen auch keinen Hehl daraus, dass sie ihrer Parteifreundin bei deren sehr knappen Wahl am 16. Juli im Parlament in Straßburg die Stimme verweigern.

Höchst professionell

Sehr schnell wird deutlich, dass von der Leyen eine sehr unabhängige EU-Kommissionspräsidentin wird. Alte Netzwerke aus der Union - eine Partei, die ihr ohnehin nie große Sympathien entgegen gebracht hat – sind in Brüssel nur sehr bedingt belastbar. Sie will nicht als Deutsche oder als CDU-Politikerin wahrgenommen werden, sondern als Europäerin und als Führungsfigur, die über den Niederungen der Parteipolitik steht. Das ist ein Rollenverständnis, das höchst professionell ist, aber auch für Frust sorgt. Deutsche Industrievertreter etwa haben keine Chance, mit ihren Anliegen bei ihr durchzudringen. Da war der Luxemburger Jean-Claude Juncker aufgeschlossener. Die Regierungschefs der Bundesländer sind so verstimmt, dass sie bei ihrer ursprünglich in Brüssel angesetzten, dann aber wegen der Pandemie abgesagten Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) eigens einen Tagesordnungspunkt zum fehlenden Gesprächskanal zur deutschen Kommissionspräsidentin aufsetzen. Ihre parteipolitische Distanz drückt von der Leyen auch mit der Struktur aus, die sie ihrer Kommission gibt: Sie installiert aus jeder europäischen Parteienfamilie einen Vize, die Liberale Margrethe Vestager, den Sozialisten Frans Timmermans und Valdis Dombrovskis aus ihrer eigenen christdemokratischen Parteienfamilie EVP. „Sie selbst schwebt wie Königin Mutter über den Dingen“, spottet einer.

Exzellentes Englisch

Von der Leyen glänzt intern wie extern mit ihrem exzellenten Englisch und ihren sehr soliden Französisch-Kenntnissen. Innerhalb der Kommission muss sie ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen. „Der Wahlkampf für die nächste Europawahl war von der ersten Minute eröffnet“, hat ein hoher EU-Diplomat beobachtet. Sowohl der Spitzenkandidat der Sozialisten, Timmermans, als auch die ehrgeizige Liberale Vestager halten sich für die besseren Kommissionspräsidenten und lassen es die Deutsche auch gelegentlich spüren. Da landen Papiere gezielt in der Presse. Oder Vestager und andere Kommissare sprechen sich etwa für Corona-Bonds aus, bevor die Kommissionspräsidentin Stellung nimmt. Intern stellt von der Leyen klar, dass sie diese Illoyalität nicht noch einmal erleben will.

Extern drückt von der Leyen aufs Tempo. Sie will unbedingt glänzen. Innerhalb der ersten hundert Tage legt ihre Kommission ein Feuerwerk von Vorschlägen vor. Green Deal, Digitalisierung, Mindestlohn… Nicht selten lässt sich von der Leyen den Auftritt vor den Kameras auch bei den Themen nicht nehmen, die in der Verantwortung der Kommissare stehen.

Schlimme Wochen

Dann kommt der März mit Corona. Für von der Leyen beginnen schlimme Wochen. Es kracht in allen Fugen des europäischen Hauses. Es tobt der nationale Egoismus, Deutschland verhängt Exportverbote für Masken, Regierungschefs schließen kurzerhand Ländergrenzen, der Binnenmarkt, das Herz der Gemeinschaft, liegt brach. Es ist so etwas wie die Nahtoderfahrung der EU. Die Kommission und ihre Chefin machen da zwangsläufig eine schlechte Figur. Die Kompetenzen von Europa sind sehr begrenzt in den Bereichen, die jetzt gefragt sind - Gesundheit und innere Sicherheit. Von der Leyen harrt in Brüssel aus, sie sieht ihre Familie über Wochen nicht, bemüht sich, die Fäden zusammen zu halten. Viele ihrer Kommissare sind gar nicht in Brüssel. In diesen Wochen arbeitet von der Leyen besonders eng mit den Generaldirektoren zusammen, das sind die höchsten Beamten in der EU-Bürokratie. Sie hört dabei sehr genau zu, ist offen für den Rat der Fachleute. Das entspricht ihrem Arbeitsstil, der auf Effizienz getrimmt ist und Erfolge sehen will. Für das Teamgefühl im Kollegium der 27 Kommissare ist dieser „direktive Stil“ nicht so gut. Hinter vorgehaltener Hand wird in den Kabinetten der Kommissare über gewisse „Umgehungstatbestände“ der Präsidentin gemosert.

Doch von der Leyen hat das Glück der Tüchtigen. Nach der ersten Corona-Phase, in der die EU mit dem unabgestimmten Vorgehen der Hauptstädte und den Ausfällen des italienischen Regierungschefs gegen Angela Merkel den Eindruck eines Hühnerhaufens macht, kommt die zweite Phase der Pandemie. Und die verspricht für von der Leyen und ihre Kommission große Profilierungschancen.

Gigantisch hohe Summen

Die Europäer wollen für den Wiederaufbau der Wirtschaft eine gigantisch hohe Summe Geld in die Hand nehmen – im Gespräch sind 750 Milliarden Euro zusätzlich zum normalen EU-Haushalt von einer Billion Euro für die nächsten sieben Jahre. Und bei allen wichtigen Fragen wie den Kriterien für die Auszahlung, Kontrolle der Programme sowie Festlegung der Schwerpunkte soll die Kommission auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Geld ist Macht. Erstmals in der EU-Geschichte will sich die Gemeinschaft verschulden, erstmals soll Brüssel unabhängig von den Zuweisungen der Mitgliedstaaten eigene Finanzmittel, EU-Steuern, bekommen. Ein langgedienter EU-Beamter: „Ihre Vorgänger Jean-Claude Juncker und José Barroso hätten sich danach die Finger geleckt.“

Von der Leyen, deren Verhältnis zu Merkel professionell, aber nicht herzlich ist, dürfte es sehr genau registriert haben: Den Zuwachs an Kompetenzen für Brüssel hat sie sich nicht selbst erarbeitet. Erst als Merkel mit Macron den Schulterschluss machen, nimmt das Projekt Fahrt auf. Vorher hat von der Leyen Woche um Woche ihren Aufschlag für die EU-Finanzen verschieben müssen. Es mangelte stets am Rückhalt bei den Mitgliedstaaten. Ein EU-Diplomat lobt: „Sie hat es taktisch klug angestellt, wie sie sich das Mega-Thema Wiederaufbau für die EU-Kommission gekrallt hat.“

Die Chancen sind größer

Noch ist das große Finanzpaket nicht beschlossen. Es besteht auch das Risiko, dass der Wiederaufbau scheitert, Gelder in hohen Dimensionen in dubiosen Kanälen landen, wenn schnell Projekte aus dem Boden gestampft und genehmigt werden müssen. In diesem Fall würde der Ärger bei ihr abgeladen werden. Doch die Chancen, dass es klappt, sind größer. Ursula von der Leyen hat damit beste Aussichten, als große Europäerin in die Geschichte einzugehen, und so richtig in Brüssel anzukommen.