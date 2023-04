Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Durststrecke war lang: Vor neun Jahren ist es der SPD zuletzt gelungen, der CDU in einem Bundesland das Amt des Regierungschefs abzunehmen. Am Sonntag könnte es wieder so weit sein – im Saarland.

Der ersten Landtagswahl nach einer Bundestagswahl kommt eine besondere Bedeutung zu, vor allem nach einem Regierungswechsel im Bund. Die neue Bundesregierung, in unserem Fall die Ampel unter Kanzler Olaf