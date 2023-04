Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Parteitag der US-Republikaner, der Donald Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt hat, ist Geschichte. Er war eine Show, die nur wenig mit der Politik zu tun hatte, für die Trump seit dreieinhalb Jahren steht. Es wurde verschwiegen, was nicht in die Wahlkampfstrategie passt, viel behauptet und düster attackiert.

War da was? Die USA sind in einer epochalen Krise: 180.000 Corona-Tote seit März, allein am Donnerstag waren es 1127 – gleichzeitig wurden 45.000 Neuinfektionen registriert. Und