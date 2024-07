Ihren großen Olympia-Moment hatte Anne Hidalgo bereits in der vergangenen Woche in einem Tauchanzug im Fluss ihrer Stadt. Strahlend posierte die Pariser Bürgermeisterin für die Kameras in der Seine, kraulte sogar ein paar Meter darin. „Alle behaupteten, dass es unmöglich ist, wir haben es gemacht“, rief sie triumphierend.

Bis zuletzt galt es als fraglich, ob es gelingen würde, die Wasserqualität derart zu verbessern, dass olympische Wettbewerbe in der Seine ausgetragen werden können. Und auch