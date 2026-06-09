Darf man Politiker als «Lackaffe» bezeichnen, als «Pinocchio» oder «Lügenfritz»? Cem Özdemir musste sich in seiner Laufbahn schon viele Beleidigungen anhören - und gibt sich unempfindlich.

Stuttgart (dpa) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir rät im Umgang mit Beleidigungen von Politikern zu Gelassenheit. Er habe in seiner Zeit als Bundesminister «massenhaft spannende Kommentierungen meiner Arbeit» erhalten, berichtete der Grünen-Politiker in Stuttgart. Er habe sich da maximal zurückgehalten und nur Dinge zur Anzeige gebracht, die absolut strafbewehrt gewesen seien, etwa Todesdrohungen.

Auch wenn er nur für sich spreche, betonte Özdemir: «Ich rate uns allen da dazu, dass man sich ein dickes Fell zulegt.» Manche Sachen müsse man aushalten, auch wenn sie nicht schön seien, das sei für ihn «Teil der Jobbeschreibung». «Wenn mich jemand "Lügenfritz" nennt, dann werde ich ihn deshalb nicht anzeigen.»

Aktuelle Justizentscheidungen haben eine Debatte um Beleidigungen von Politikern ausgelöst. So hatte das Amtsgericht Öhringen bei Heilbronn im März wegen der Bezeichnung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) als «Lügenfritz» einen Strafbefehl erlassen und eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen gegen einen Facebook-Nutzer verhängt. Ein Sprecher der Bundesregierung hatte betont, dass der Kanzler in keinem Fall selbst Strafanzeige erstattet oder Strafantrag gestellt habe. Die Strafverfolgungsbehörden hätten gehandelt.

Bis zu drei Jahre Haft

Unionspolitiker sprachen sich dafür aus, den Paragrafen 188 des Strafgesetzbuches zu streichen. Dieser soll Politiker vor Beleidigungen, Verleumdung und übler Nachrede schützen. Wer jemanden beleidigt, kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe erhalten. Die aktuelle Fassung gilt seit April 2021. Seinerzeit wurden gesetzliche Regeln zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität verschärft.

Zur Sinnhaftigkeit des Paragrafen 188 wollte sich Özdemir nicht konkret äußern. Aber er beschäftige sich grundsätzlich nicht damit, wenn er verbal beleidigt werde. «Mein Ratschlag an mich selber in dem Fall ist dann immer, manche Sachen einfach auszuhalten und zu überlesen.» Die Justiz habe andere Sachen zu tun.

Zudem führe eine Anzeige dazu, dass die Verursacher sich als Märtyrer darstellen könnten. Es handle sich um bewusste Provokationen. «Dafür ist mir meine Zeit zu schade.»

Özdemir betonte aber auch, dass er nur für sich selbst sprechen könne. Wenn Morddrohungen erfolgten, Frauen sexualisiert oder bedroht oder Familienmitglieder oder Mitarbeiter einbezogen würden, sei das ein anderer Sachverhalt. Dagegen gehe er dann auch entsprechend vor.