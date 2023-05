Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zuversicht ist groß, im Tourismus in Rheinland-Pfalz gestärkt aus der Krise herauskommen zu können. Die Landesregierung greift der gebeutelten Branche mit 50 Millionen Euro unter dem Arme, wie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch in Mainz erklärte.

Auch wenn es massive Umsatzeinbußen gab und die Branche durch Corona sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ist viel unternommen worden – vor allem bei der Digitalisierung