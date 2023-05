Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eindringliche Worte einer trauernden Mutter: „Hass verbittert nur“, sagt sie – und hofft, dass ihr Sohn als „toller Mensch“ in Erinnerung bleibe. Rund 400 Trauergäste hören, was die Mutter des an einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossenen Alexander West zu sagen hat.

Das große Bild auf der Staffelei zeigt einen lächelnden jungen Mann. „Ein lebenslustiger, hilfsbereiter, charismatischer, intelligenter, chaotischer wie verrückter,