Nach dem Mord an einem Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein hat die Polizei zwei Fälle aus Rheinland-Pfalz gemeldet, in denen Maskenverweigerer ihren Kritikern mit einem ähnlichen Schicksal drohten. In Schweich bei Trier wurde demnach am Mittwoch ein Supermarkt-Kunde ausfällig, nachdem ihn die Kassiererin auf das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutz angesprochen hatte: Er soll ihr daraufhin gesagt haben, dass er sie auch erschießen könne. Die Polizei konnte den zunächst unbekannten Mann schnell identifizieren, mittlerweile ist die Wohnung des 56-Jährigen durchsucht worden.

Bundespolizei in Kaiserslautern ermittelt

Noch nicht gefasst ist hingegen eine Frau, die am Donnerstagnachmittag in einer Regionalbahn von Mainz nach Bad Kreuznach drohend auf den Tankstellen-Mord anspielte. Nach Angaben der für diesen Fall zuständigen Bundespolizeiinspektion in Kaiserslautern trat die Unbekannte einer anderen Reisenden beim Aussteigen in Bad Kreuznach von hinten in den Oberschenkel. Als die Betroffene sich deshalb umdrehte und die Angreiferin auf ihre fehlende Maske ansprach, soll die Unbekannte gesagt haben: „Sie wissen ja, was in Idar-Oberstein passiert ist, Sie gehören ebenfalls abgeknallt.“

Es gibt Videoaufnahmen

Die Ermittler in Kaiserslautern sagen: Es gibt Videoaufnahmen aus dem Zug, auf denen die Täterin gut zu erkennen ist. Außerdem hoffen sie auf Hinweise weiterer Mitreisender, die etwas von der Sache mitbekommen haben. In Idar-Oberstein ist am Samstag ein 20-jähriger Tankstellen-Kassierer erschossen worden. Anlass für das Verbrechen: Der mutmaßliche Täter hatte sich offenbar darüber geärgert, dass er beim Bier-Kauf eine Maske aufsetzen sollte.