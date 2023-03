Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein Streit um eine fehlende Corona-Schutzmaske eskaliert: Ein 49-Jähriger wütet, geht, kehrt zurück, zückt eine Waffe – und schießt einem 20-jährigen Kassierer in den Kopf. Gestern hat das Landgericht Bad Kreuznach entschieden: Der Schuss in der Tankstelle in Idar-Oberstein ist als Mord zu werten.

Ein Mann mit Maske betritt den Verkaufsraum einer Tankstelle. Er nimmt beim kurzen Wortwechsel mit dem Kassierer die Maske noch ab, zieht plötzlich eine Schusswaffe – und drückt