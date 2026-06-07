Der FK Pirmasens hat das erste Aufstiegsspiel zur Fußball-Regionalliga beim FC Eddersheim mit 1:4 (1:3) verloren. Die Südwestpfälzer haben damit vor dem letzten Spiel der Dreierrunde am Mittwoch, 19 Uhr, im Framas-Stadion gegen den VfR Mannheim nur noch eine kleine Aufstiegschance. In einer Partie mit sehr vielen Torchancen auf beiden Seiten hatte der FKP durch ein Tor von Manuel Grünnagel vor 1214 Zuschauern 1:0 geführt, dann häuften sich die Abwehrfehler.