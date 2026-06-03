Hochstaplerin? Oder frühe Feministin? Die „falsche Jeanne“ erobert Burg Landeck bei Klingenmünster. Gespielt wird die Unheilige von „Tatort“-Kommissarin Brigitte Urhausen.

Wurde am 30. Mai 1431 in Rouen die falsche Jungfrau von Orléans verbrannt? Konnte die wahre Jeanne d’Arc dem Scheiterhaufen entkommen? 1436, also fünf Jahre nach der Hinrichtung der „Pucelle de France“, die König Karl VII. zum Sieg über England und Burgund verholfen hatte, tauchte in Metz eine Frau auf, die sich für Jeanne d’Arc ausgab und von Pierre und Jean du Lys, den Brüdern der französischen Nationalheldin, tatsächlich als ihre Schwester Johanna identifiziert wurde.

Diese Jeanne, die sich selbst Claude nannte, in Männerkleidern auftrat, fechten konnte und ziemlich trinkfest gewesen sein soll, wurde im Lauf der folgenden Jahre zwar immer wieder als Betrügerin entlarvt – trotzdem kam sie stets ungeschoren davon. Sie heiratete den Ritter Robert des Armoises und avancierte 1440 zum Feldhauptmann im Heer des französischen Marschalls Gilles de Rais, der jedoch kurz darauf als Serienmörder am Galgen endete.

Die Freiheit einer Frau

Über diese Fake-Johanna, die 1457 zum letzten Mal urkundlich erwähnt wird, hat Rafael David Kohn ein Stück geschrieben, einen Theatermonolog, der nicht nur eine wenig bekannte, aber doch faszinierende Frauenfigur der Geschichte zu Wort kommen lässt, sondern an ihrem Beispiel auch gesellschaftliche Machtstrukturen und sexuelle Rollenmuster verhandelt. Uraufgeführt wurde „Die unheilige Johanna von Orléans“ vergangenes Jahr am Kasemattentheater in Luxemburg, nun holt die Kulturinitiative „Untere Winzergasse Gleiszellen-Gleishorbach“ die Produktion in die Pfalz.

Dabei wird aus dem Zimmertheaterstück Freilichtspiel in mittelalterlicher Kulisse: Auf Burgruine Landeck schlüpft – wie bereits in Luxemburg – Brigitte Urhausen, die man auch als Saarbrücker „Tatort“-Kommissarin kennt, in die Rolle der zwielichtigen, unangepassten und draufgängerischen Jeanne des Armoises. Musikalisch begleitet wird die Schauspielerin von Adrian Rincks Jazztrio. Die Inszenierung stammt von Sara Goerres, das Bühnenbild von Jörg Brombacher.

Termine

Die unheilige Johanna von Orléans, mit Brigitte Urhausen: Fr/Sa 12./13.6., 20 Uhr, Klingenmünster, Burg Landeck, Karten: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de