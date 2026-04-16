Der Silvaner drückt sich mit Ruhe, Tiefe und Herkunft aus. Ein Wein aus Ilbesheim in der Südpfalz repräsentiert genau das – mit erdigen, kräutrigen Noten und zarter Frucht.

Silvaner ist eine Rebsorte, die leise daherkommt und genau darin liegt oft ihre größte Stärke. Kein lauter Aromenschauspieler, kein Blender. Sondern ein Wein, der sich mit Ruhe, Tiefe und Herkunft ausdrückt. Genauso ein Vertreter steht diesmal im Fokus: der 2024er Silvaner Alte Reben vom Weingut Kranz aus Ilbesheim in der Südpfalz.

Das Weingut wird von Kerstin und Boris Kranz geführt, gemeinsam mit Sohn Xaver Kranz in fünfter Generation. Der Betrieb ist Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter und verfolgt eine klare Philosophie: Herkunft schmeckbar machen. Die Weinberge rund um Ilbesheim, geprägt vom etwas kühleren Klima der südlichen Pfalz, liefern dafür die ideale Grundlage.

Wein mit beeindruckender Geschichte

Der Silvaner Alte Reben stammt aus der Lage Hagedorn und von den ältesten Rebstöcken des Weinguts. Über 50 Jahre alt sind diese Anlagen. Die Trauben werden selektiv von Hand gelesen, schonend gepresst, spontan vergoren und anschließend im Edelstahltank ausgebaut. Ein klassischer, reduzierter Ansatz, ganz im Sinne der Herkunft.

Silvaner selbst blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Seit über 350 Jahren ist die Rebsorte in Deutschland beheimatet. Lange Zeit war sie sogar die meistangebaute Rebsorte, auch hier in der Pfalz, bis in die 1970er Jahre hinein. Heute ist davon nicht mehr viel übrig: knapp unter 500 Hektar stehen noch in der Region.

Silvaner ist aus mehreren Gründen eine der spannendsten Rebsorten

Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, gehört Silvaner zu den spannendsten Rebsorten überhaupt. Warum? Weil er unglaublich viele Gesichter zeigen kann. Vom leichten, filigranen Einstiegswein bis hin zu komplexen, tiefgründigen Gewächsen aus großen Lagen. Was ihn dabei besonders macht: seine Fähigkeit, Herkunft präzise abzubilden. Boden, Klima, Mikroklima – all das findet sich im Glas wieder. Dazu kommt ein oft unterschätzter Faktor: das Lagerpotenzial. Silvaner kann reifen. Und wie. Selbst nach einigen Jahren zeigt er noch Frische, kombiniert mit einer feinen Eleganz.

Beim Weingut Kranz ist dieser Gedanke gelebt. Auch wenn hier Weiß- und Spätburgunder als Aushängeschilder gelten, ist der Silvaner eine bewusste Hommage an die Geschichte des Betriebs und unserer Region.

Silvaner Alte Reben ist erdig und kräutrig aber auch fruchtig

Schon in der Nase zeigt sich der 2024er Silvaner Alte Reben filigran und gleichzeitig vielschichtig. Erdige und kräutrige Noten treffen auf zarte Frucht: frisches Heu, Salbei, Thymian, Birne. Nichts Lautes, alles fein verwoben. Am Gaumen dann ganz typisch Silvaner: eine eher milde Säurestruktur, dafür feine, griffige Gerbstoffe. Genau hier beginnt der Wein zu arbeiten. Schicht für Schicht entfaltet sich seine Tiefe, getragen von einer klaren Struktur. Im Abgang zeigen sich salzige, mineralische Anklänge, die dem Wein Länge und Spannung verleihen. Ein Silvaner mit Wiedererkennungswert.

Welches Essen passt dazu?

Jetzt im Frühling drängt sich eine Kombination geradezu auf: Frischer Spargel, leicht gebraten oder klassisch gekocht, dazu ein feines Fischgericht, wie etwa Zander oder Kabeljau, sanft gegart, mit etwas Butter und Kräutern. Die kräutrigen Noten des Weins greifen das Gericht auf, die Mineralität sorgt für Frische, die Struktur hält dagegen.

Erhältlich ist der 2024er Silvaner Alte Reben ab Hof für 16€.

