Die Lauterer Innenstadt wird am Sonntag gut gefüllt sein. Der Hornbach Citylauf steigt und Hunderte Läufer haben sich für die unterschiedlichsten Strecken angemeldet.

Elf Läufe, vom Kindergartenlauf bis zu den Eliteläufen – beim Citylauf am Sonntag ist alles dabei. Es ist die 39. Auflage des Hornbach Citylaufs des 1. FC Kaiserslautern. Start ist am Altenhof in der Kaiserslauterer Innenstadt. Um 11 Uhr beginnt der erste Wettbewerb für die Altersklassen U18 und U20. Zehn weitere Läufe folgen, bis der Tag mit dem Jedermanns Lauf endet.

Um den sportlichen Ablauf zu gewährleisten, beginnt die Organisation früh. Jonas Hoffmann, der Breitensportwart des 1. FCK Running, erzählt von den 60 Helfern, die „ausschließlich von der Laufabteilung des FCK kommen und das Rennen vorbereiten. Sie haben sich die Arbeit aufgeteilt, denn ohne Team geht es nicht“, erklärt er. Die Planung begann schon vergangenes Jahr im Oktober mit der Terminfindung. Der Wunschtermin vom 31. Mai musste wegen des verkaufsoffenen Sonntags verschoben werden. Die Überlappung der Termine „war etwas unglücklich“, meint Hoffmann. Zu diesem Zeitpunkt wäre es nicht möglich gewesen, die geplante Laufstrecke in der Innenstadt abzusperren.

Das Rennen beginnt am Altenhof und geht dann in mehreren Runden durch die Kaiserslauterer Innenstadt. Die 1000 Meter lange Strecke in der Fußgängerzone wird je nach Distanz ein- bis fünfmal durchlaufen.

Startlisten füllen sich

„Die große Hektik bei der Organisation beginnt in den Tagen vor dem Lauf“, erklärt Hoffmann. Am Wettkampftag selbst legen die Helfer um 8 Uhr das letzte Mal Hand an, damit für den um 11 Uhr beginnenden ersten Laufe alles bereit ist. Die Anmeldestelle für Athleten, die sich kurzfristig noch für einen Start entscheiden, öffnet früher. Der Tag wird sich dann für die Freiwilligen bis in den Abend ziehen, schließlich muss alles wieder abgebaut werden.

Zu den Teilnehmerzahlen erwähnt Hoffmann, dass wie jedes Jahr die Anmeldephase wieder schleppend verlaufen sei. Er habe schon vor Wochen E-Mails an Schulen geschickt, um dort für die Wettbewerbe der jüngeren Altersklassen zu werben. Bei den Kinderläufen ist Hoffmann wichtig, „dass die Kinder Spaß haben und sich sportlich betätigen“. Inzwischen sind die Startlisten gut gefüllt. Zahlreiche Schüler und Kindergartenkinder werden ihre Runden drehen, aber auch viele ambitionierte Läufer, die zum Teil von weit her anreisen, um sich in Kaiserslautern mit den Besten zu messen. Bei den Frauen will Julia Könnel als Lokalmatadorin beim 5-Kilometer-Elitelauf um die Spitze mitlaufen. Sie startet für den FCK. Mehr als 820 Athleten, vom Hobby- bis zum ambitionierten Läufer, sind dabei.

Kein zu gutes Wetter

Wettertechnisch erhofft sich Hoffmann, wie vermutlich jeder Läufer, angenehme 10 bis 15 Grad. „Optimal wäre es, wenn es nicht zu heiß wird und nicht regnet für die Läufe“, sagt er. Vor der Sonne hat er besonders Respekt, denn bei zu viel Hitze „heizt sich die Innenstadt noch mal extra auf“. Daher wünscht er sich nicht zu gutes Wetter für die Läufer.

Ob Hoffmann selbst beim Jedermanns Lauf als Abschluss des Lauftages mitmachen wird, weiß er noch nicht. Er selbst geht auch gerne laufen und meint, wenn er „sich den ganzen Tag um die Ohren schlägt, kann man auch mal ein paar Kilometer laufen“, aber er entscheidet es kurzfristig.

Aber eins verspricht er: „Der Hornbach Citylauf am Sonntag ist ein spannendes Ereignis mit vielen verschiedenen Läufen. Es ist für jeden etwas dabei.“

Zeitplan

11 Uhr Hornbach Lauf - 3 km

11.25 Uhr Meisterchip Lauf - 2 km

11.45 Uhr Alcatraz Lauf - 2 km

12.05 Uhr Spedition Sander Frauen-Elitelauf - 5 km

12.50 Uhr dm Lauf - 2 km

13.10 Uhr Kindergartenlauf - 400 m

13.40 Uhr Globus Lauf - 1 km

13.55 Uhr Laufladen Männer-Elitelauf - 5 km

14.35 Uhr SWK Lauf - 1 km

14.45 Uhr Tanzschule Marquardt Lauf - 2 km

15.20 Uhr Jedermanns Lauf FCK - 5 km