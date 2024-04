Im neuen Ressort „Heimat“ recherchieren sieben Kollegen relevante, inspirierende, wichtige Themen für die Region. Die RHEINPFALZ setzt auf starken Journalismus aus der Pfalz für die Pfalz.

Die RHEINPFALZ schenkt der Pfalz eine neue Heimat: Am 1. Mai nimmt das Ressort „Heimat“ seine Arbeit auf. Versierte Kolleginnen und -kollegen recherchieren und schreiben in neuer Zusammenstellung die wichtigsten Themen aus der Pfalz, Mainz und dem Saarland für die Pfalz. Ihre Texte erscheinen auf rheinpfalz.de und auf den gedruckten Südwestseiten.

Leser von Zweibrücken bis Ludwigshafen, von Kirchheimbolanden bis Landau erwarten spannende Geschichten, die die ganze Vielfalt der Region abbilden, Missstände aufdecken, Erfreuliches vorstellen, Verrücktes einordnen. Immer im Mittelpunkt der Berichterstattung: die Menschen aus der Pfalz.

Mutige Kommentare, starke Schreibe

Jörg Schmihing (49) übernimmt die Leitung des neuen Ressorts. Er hat in den vergangenen neun Jahren als Lokalchef die Ausgabe Frankenthal entscheidend geprägt – mit mutigen Kommentaren, kreativen Formaten und starker Schreibe. Die Leser können sich insbesondere auf sein gutes Gespür für Themen, die die Pfalz bewegt, freuen.

Andreas Schlick (37) unterstützt Schmihing als Stellvertreter. Der Landauer hat seit Herbst 2023 mit tiefen Recherchen, geschicktem Blick für die Geschichten hinter den Geschichten und unerschrockenen Meinungsbeiträgen für publizistische Ausrufezeichen gesorgt – gedruckt wie digital.

Information und Inspiration

Für beide, Schmihing wie Schlick, ist die Pfalz Heimat. Ihr Anspruch ist es, mit ihrem Team in hoher Taktzahl relevante, tiefgehende Beiträge zu veröffentlichen, die informieren, inspirieren, unterhalten, einordnen und zum Mitreden befähigen. Die „Heimat“ wird Heimat für all jene Themen, die noch über das lokale Interesse hinausgehen. Die so viele Leser interessieren, dass ein Platz im überregionalen Teil der Zeitung und der Homepage angemessen ist.

In der Heimat recherchieren und schreiben außerdem für Sie:

Maximilian Hempel (31), der mit seinen Enthüllungen rund um die kriminellen Machenschaften, die den kleinen Ort Drehenthalerhof seit Monaten in Aufruhr versetzen, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat.

Simone Schmidt (58), die die Leser unter anderem mit den Hintergründen zum finanziellen Niedergang des Westpfalz-Klinikums versorgt hat.

Kathrin Schnurrer (45), die jüngst über die ungewisse Zukunft des einsturzgefährdeten Forsthauses Schwarzsohl im Pfälzerwald geschrieben hat.

Das Heimat-Quintett wird gewohnt tatkräftig unterstützt durch Karin Dauscher (57), Mainz-Korrespondentin, und Georg Altherr (60), Saarland- und Westpfalz-Korrespondent.

Korrespondentenduo unterstützt

Dauscher steht für eine ambitionierte journalistische Begleitung der politischen Geschehnisse in der Landeshauptstadt. Gerade erst hat sie erneut den Finger in die Wunde gelegt bei der Aufarbeitung beziehungsweise Nicht-Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Altherrs Recherchen rund um den Polizistenmord bei Kusel haben in der ganzen Republik Widerhall gefunden. Auch mit seinen Recherchen zu dem „Saarvenir“ ist er vielen Lesern sicherlich bestens in Erinnerung.