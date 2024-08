Seit Donnerstag wird ein 53-Jähriger vermisst. Zuletzt gesehen wurde Rainer F. gegen 19 Uhr in Heidelberg, so die Polizei in einer Mitteilung. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Rainer F. wird wie folgt beschrieben: Ungefähr 1,77 Meter groß und 57 Kilogramm schwer. Er hat eine schmale Gestalt, kurze graue Haare und ist Brillenträger. Der Vermisste soll einen Rucksack mit sich führen und blaue Turnschuhe der Marke Asics tragen. Zur restlichen Bekleidung ist nichts bekannt. Rainer F. ist Raucher und führt vermutlich Zigaretten mit sich.

Die Polizei hat ein Suchfoto des Mannes im Internet veröffentlicht.

Bei Antreffen der Person bittet die Polizei, nicht an den Gesuchten heranzutreten, sondern um eine sofortige Verständigung. Aufgrund einer Erkrankung des Mannes sei eine Eigen- und Fremdgefährdung gegeben.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Rainer F. geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf 110 und bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.