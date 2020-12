Seit 2017 leitet Rebecca Ditt unsere Online-Redaktion. Nun aber führen wir unsere Onliner mit dem Südwest-Ressort zusammen und bilden daraus eine „Pfalz-Redaktion“ – das neue Zentrum der Redaktion.

Das ist ein Generationenwechsel: Auf den 65-jährigen Rolf Schlicher folgt die 42-jährige Rebecca Ditt. Nein, sie ist schon da. Denn seit 2017 leitet sie unsere Online-Redaktion. Nun aber führen wir unsere Onliner mit dem Südwest-Ressort zusammen und bilden daraus eine „Pfalz-Redaktion“ – das neue Zentrum der Redaktion, von dem aus wir alle Kanäle der RHEINPFALZ hinaus zu unserer Kundschaft bestücken werden. Print und Digital gehen also Hand in Hand und „Die Pfalz zuerst“ bleibt das Leitmotiv.

In Zweibrücken studiert

Rebecca Ditt ist in Mainz geboren und in Sprendlingen aufgewachsen. Sie ist Bürokauffrau und hat nach dieser Ausbildung an der Fachhochschule in Zweibrücken Wirtschaftsinformation sowie Betriebswirtschaftslehre studiert und ihr Diplom gemacht. Danach war Ditt dort als Dozentin im Bereich Kommunikations- und Führungstechniken tätig. An der FH sammelte sie als Mitbegründerin und Chefredakteurin von „Campusnews“ sowie als freie Mitarbeiterin der RHEINPFALZ in der Lokalredaktion Zweibrücken journalistische Erfahrungen.

Redakteurin in Speyer

Volontiert hat sie bei der RHEINPFALZ. 2010 wurde sie Redakteurin in der Lokalredaktion Speyer, hat sich dort mit allen Themen der Stadt befasst, auch das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche journalistisch beobachtet. Sie hat die digitale Arbeit des Teams vorangetrieben. Rebecca Ditt ist in den modernen Medientechniken sehr bewandert. Sie versteht es, schnell Entscheidungen zu treffen. Nun wird sie, die in Ludwigshafen heimisch geworden ist, mit ihren 14 Ressortmitgliedern die Pfalz digital erobern.

Liebe Rebecca Ditt, im Namen der Chefredaktion und Ihrer Mannschaft wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und rufe Ihnen ein herzliches Glückauf zu.