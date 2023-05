Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach fast einem Jahr an Beobachtungen von RHEINPFALZ-Lesern steht fest: Die aus dem Mittelmeerraum stammende Nosferatu-Spinne ist gekommen, um zu bleiben. Immer mehr Pfälzer berichten von Begegnungen mit der imposanten Art. Inzwischen gibt es sogar vereinzelte Hinweise aus der Westpfalz.

In allen Jahreszeiten wurden die Achtbeiner in der Region gesichtet. Wobei sie im Frühling und Sommer eher am und im Herbst und Winter eher im Haus auftauchten, wie Katharina Schneeberg die Informationen der Leser zusammenfasst. Viermal hatte die Zoologin am Bad Dürkheimer Pfalzmuseum für Naturkunde über die RHEINPFALZ um Hinweise gebeten. Und mittlerweile fast 400 aufmerksame Beobachter haben ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit der Spinne geschildert. Inzwischen hat sich ein fester Personenkreis gebildet, der regelmäßig Funde meldet.

Auch in der Westpfalz aufgetaucht

Dank