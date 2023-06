Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über 300-mal haben RHEINPFALZ-Leser Katharina Schneeberg schon über eine Begegnung mit der Nosferatu-Spinne berichtet. Nun bittet die Zoologin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim erneut um Hinweise. Denn gerade in diesen kühlen Herbsttagen statten die Tiere gerne Hausbesuche ab.

Die Spinne, die wegen ihrer Rückenzeichnung nach dem Vampir aus Transsylvanien benannt ist, stammt aus dem Mittelmeerraum. Inzwischen taucht die Art, die übrigens nicht nur acht Beine