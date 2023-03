Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit etwa zwei Jahren gibt es in Neustadt einen Hells-Angels-Club, der die Polizei schon mehrfach beschäftigt hat. Am Dienstag sind Einsatzkräfte mit voller Wucht gegen die Rocker vorgegangen, sogar die Antiterroreinheit GSG9 war dabei. Den Anlass für die Großrazzia haben die Betroffenen selbst geliefert: mit verräterischen Fotos im Internet.

Es ist vielsagend, was die Ermittler in ihrer Bilanz der Großrazzia am Dienstag auflisten. Bei insgesamt zehn Verdächtigen haben sie eine scharfe Waffe mit 80 Schuss Munition,