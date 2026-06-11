Die Polizei hat am Montag gegen 23 Uhr in der Pirmasenser Bahnhofstraße einen 24-jährigen Mann kontrolliert und dabei eine scharfe Schusswaffe sowie eine größere Menge Amphetamin gefunden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Die Beamten stellten demnach die Waffe und die Drogen sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Durchsuchung der Wohnanschrift des Mannes und seine vorläufige Festnahme an. Der 24-Jährige wurde am Dienstag dem Richter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.