Das Familienweingut Eugen Müller liefert mit dem Blanc de Noir „Virtuoso“ einen Wein, der für Frühlingsgefühle im Glas sorgt.

Endlich sind sie da, die lang ersehnten ersten Sonnenstrahlen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir setzt mit den ersten warmen Tagen sofort eine regelrechte Frühlingsenergie ein. Bei diesem Wetter möchte man einfach nur raus, die Pfalz erkunden, durch die Weinberge spazieren oder die ersten Stunden auf Balkon und Terrasse genießen. Und welcher Wein könnte diese Momente besser einfangen als ein Blanc de Noir?

Blanc de Noir bedeutet wörtlich übersetzt „weiß aus schwarz“ und beschreibt Weine, die aus roten Trauben gekeltert werden. Der Begriff stammt aus dem Französischen. Bei den meisten roten Rebsorten sitzen die Farbstoffe ausschließlich in der Beerenschale, während das Fruchtfleisch hell ist. Werden die Trauben nach der Lese direkt gepresst und kommt der Saft nur kurz mit den Schalen in Kontakt, entsteht ein heller Wein. Im Glas zeigen sich häufig nur zarte rosé- oder bernsteinfarbene Reflexe. Stilistisch sind Blanc de Noirs meist frische, fruchtbetonte Weine mit lebendiger Säure, genau das Richtige für sonnige Tage.

In unserer Region gehört das Weingut Eugen Müller zu den Betrieben, die diese Stilistik schon früh geprägt haben. Bereits vor Jahrzehnten wurden hier Blanc de Noirs erzeugt. Das Weingut liegt mitten im traditionsreichen Weinort Forst und ist natürlich vor allem für seine Rieslinge bekannt. Doch auch Burgundersorten spielen im Betrieb eine wichtige Rolle.

Geführt wird das Familienweingut inzwischen in dritter Generation. Gleichzeitig steht bereits die nächste Generation bereit: Tochter Jana Müller ist vollständig in den Betrieb eingestiegen. Gemeinsam mit ihrem Partner Nicklas Joseph, der ebenfalls im Weingut arbeitet, bringt sie neue Ideen ein. In diesem Jahr kommt sogar der erste eigene Wein der beiden auf den Markt, mit ihrer ganz persönlichen Handschrift. Wer die Familie Müller einmal besucht hat, weiß: Bodenständigkeit und Herzlichkeit sind hier selbstverständlich.

Werfen wir nun einen Blick ins Glas, auf den Blanc de Noir „VIRTUOSO“ 2025 trocken. Der Name ist eine Hommage an die lange Tradition dieses Weins im Weingut. Im Glas zeigt er sich hell und klar, mit zarten rosafarbenen Reflexen. Die Nase wirkt frisch und filigran: ein Hauch von Erdbeere, etwas Pfirsichblüte und feine kräutrige Noten. Am Gaumen zeigt sich der Wein lebendig und frisch, getragen von einer knackigen Säure, die sofort Lust auf den nächsten Schluck macht.

Und wann passt dieser Wein am besten? Für mich ganz klar zu einem entspannten Nachmittag auf dem Balkon oder einem Picknick mit Freunden. Besonders schön funktioniert er zu leichten Gerichten wie einem frischen Frühlingssalat mit Ziegenkäse, gerösteten Nüssen und einer zitronigen Vinaigrette. Die Frische des Weins greift die Säure im Dressing auf, während seine feine Frucht wunderbar mit den nussigen und cremigen Aromen harmoniert.

Der Blanc de Noir „VIRTUOSO“ 2025 vom Weingut Eugen Müller ist damit genau der richtige Begleiter für die ersten warmen Tage des Jahres – unkompliziert, frisch und voller Frühlingsgefühl im Glas.

Erwerben können Sie den Wein für 9,50€ ab Hof.