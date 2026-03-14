Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Doch was wollen die Parteien beim Wohnungsbau und öffentlichen Nahverkehr verändern? Ein Blick in die Wahlprogramme.

Am 22. März wählen die Rheinland-Pfälzer eine neue Landesregierung. In ihren Programmen stellen die Parteien auch ihre Positionen und Pläne zu den Themen Wohnen, Mobilität und Infrastruktur vor. Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt, was sie unter anderem vorhaben.

SPD

Die SPD will den sozialen Wohnungsbau ausweiten und mehr Wohnheime für Studenten schaffen. Das Deutschlandticket soll günstig bleiben. Zudem will die Partei Treffpunkte wie Dorfkneipen im ländlichen Raum stärken. Auch setzt sie sich für den Ausbau von Radwegen und ein eigenes rheinland-pfälzisches Radgesetz ein.

CDU

Die CDU will vor allem Straßen, Brücken und Bahnstrecken sanieren. Gleichzeitig soll die Verwaltung mit digitalen Angeboten und persönlicher Beratung hybrid arbeiten. Außerdem will sie gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land fördern und einen Eigenheim-Zuschuss einführen.

Grüne

Die Grünen wollen den ÖPNV und den sozialen Wohnraum stärken. Umbauten und Sanierungen sollen Vorrang vor Neubauten haben. Auch das Stadt- und Dorfleben will die Partei aufwerten.

FDP

Die FDP setzt auf die Erweiterung und Sanierung des Straßennetzes und will Bürokratie im Bauwesen abbauen. Außerdem setzt sie sich dafür ein, individuelle Mobilität zu respektieren sowie den 5G- und Glasfaserausbau auf dem Land voranzutreiben.

AfD

Auch die AfD will Straßen und Brücken sanieren. Zudem fordert sie eine „Asylwende“, um den Wohnungsmarkt zu entlasten. Die Partei setzt auf die freie Wahl der Verkehrsmittel und will das Lkw-Fahrverbot an Feiertagen lockern.

Freie Wähler

Die Freien Wähler wollen die Sanierung und den Ausbau von Straßen, Brücken und Verkehrsachsen vorantreiben. Zudem wollen sie einen flächendeckenden Glasfaserausbau und mehr Wohnraum schaffen. Außerdem planen sie bessere Busverbindungen und die Reaktivierung von Bahnstrecken.

Linke

Die Linke will Indexmieten verbieten und städtische Baugesellschaften sowie Genossenschaften ausbauen. Der ÖPNV soll günstiger und barrierefrei werden. Außerdem will die Partei den Ausbau öffentlicher Ladesäulen für Elektrofahrzeuge fördern.