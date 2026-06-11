Bei den Wahlen der neuen Bundesrichter in Berlin ist auch ein Jurist aus Zweibrücken gewählt worden. Das teilte das rheinland-pfälzische Justizministerium mit.

Daniel Fitterer wird seinen Arbeitsplatz künftig nicht mehr am Oberlandesgericht Zweibrücken haben, sondern in Karlsruhe. Der Jurist wurde dem rheinland-pfälzischen Justizministerium zufolge zum Richter am Bundesgerichtshof gewählt. „Ich freue mich, dass die hervorragende Arbeit unserer Richterinnen und Richter in Rheinland-Pfalz auch auf Bundesebene auf hohe Anerkennung trifft und besondere Wertschätzung findet“, wird Justizminister Helmut Martin in der Mitteilung zitiert.

Fitterer studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg und absolvierte sein Referendariat im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Zunächst arbeitete er als Rechtsanwalt und schloss im Jahr 2006 seine Promotion ab. Zwei Jahre später trat er als Staatsanwalt in Frankenthal in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. 2010 wechselte er ans Amtsgericht Neustadt, an dem er ab 2012 als Richter tätig war. Erstmals war er von März 2016 bis 2017 an das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken abgeordnet – dort wurde er zum Ende seiner Abordnung zum Richter am Oberlandesgericht ernannt. Im Anschluss war er zwei Jahre lang ständiger Vertreter des Direktors des Amtsgerichts Neustadt, ehe er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe abordnen ließ. Seit Juni 2023 ist der Richter wieder am Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken tätig und bearbeitet dort hauptsächlich Familiensachen.