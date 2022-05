Ein 44-jähriger Zweibrücker soll in der Nacht auf Mittwoch, 4. Mai, eine EC-Karte aus einem geparkten Auto in Käshofen gestohlen haben. Als er am Freitagmorgen, 6. Mai, in der Schwarzwaldstraße festgenommen wurde, hatte er die Scheckkarte laut Polizei bei sich. Der Zweibrücker sei am Morgen einem aufmerksamen Passanten aufgefallen, als er gegen 3.30 Uhr in der Nähe des Oberauerbacher Friedhofs verdächtig um fremde Autos geschlichen sei und überprüft habe, ob sie unverschlossen sind. Der Zeuge beschrieb der Polizei den Mann genau. Dieser wurde in der Schwarzwaldstraße angetroffen und kontrolliert. Er musste mit zur Wache. Danach kam er ins Gefängnis, weil gegen ihn ein Haftbefehl über 305 Tage wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein vorlag. Wegen des Vorfalls in Oberauerbach wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.