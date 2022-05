Von einer Serie von Diebstählen aus Autos in Käshofen berichtet die Polizei. Tatorte waren in der Nacht auf Mittwoch die Frühling-, die Haupt- und die Höhenstraße sowie Auf dem Grümbel. In den genanten Straßen seien aus einem Opel Vectra, einem Renault Megane, einem VW Golf, einem Seat Ibiza und einem Toyota RAV 4 zahlreiche Wertgegenstände gestohlen worden. Noch müsse untersucht werden, ob alle Fahrzeuge zur Tatzeit unverschlossen waren. Die Polizei geht bei den fünf Fällen von einem Tatzusammenhang aus. Gestohlen wurden unter anderem ein Laptop, ein Geldbeutel mit 60 Euro Bargeld und Papieren, ein Rucksack mit Arbeitsbedarf und eine Damenhandtasche mit Geldbeutel und Dokumenten. Die Tasche wurde später in der Hauptstraße gefunden.