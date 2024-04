Die Auswertung brachte es mit sich, dass im Turnierverlauf zwei Zweibrücker VTZ-Kämpferinnen gegeneinander antreten mussten. Doch auch für die Siegerin war danach schnell Schluss.

Beim international offenen Margarete-Uthardt-Degen-Fechtturnier gehörten auch vier Kämpfer der VT Zweibrücken zu den Teilnehmern aus elf Nationen. VTZ-Fechter Stefan Rossbach schnitt dabei am Wochenende in Heidelberg mit Rang zwölf am besten ab.

Die Resonanz auf die Einladung zu dem Ranglistenturnier der verschiedenen Landesverbände, das der Heidelberger FC/TSG Rohrbach zu Ehren der langjährigen Degen-Fecht-Trainerin Margarete Uthardt ausrichtet, war groß. Die Zweibrücker Stefan Rossbach (Jahrgang 1985) und Paul Goldmann (2008), der noch in der U17-Klasse kämpfen darf, waren am zweiten Tag dran. In der Siebener-Vorrunde stand Rossbach mit Gegnern aus Frankreich, Bad Dürkheim, der Schweiz, Mannheim, Frankfurt und München auf der Planche. Der VTZ-Allrounder setzte sich bei den Kämpfen mit der Trefferfläche vom Scheitel bis zur Sohle erfolgreich durch. Für den Einzug aufs Achter-Tableau duellierte er sich mit Darius Lai aus Hongkong. Trotz großer Gegenwehr unterlag Rossbach mit 7:15 dem späteren Turnierfünften, war als Zwölfter aber der beste Fechter der Vertreter des südwestdeutschen Landesverbandes. Für Paul Goldmann hingen die Trauben schon in der Sechser-Vorrunde hoch. Er verlor im 32er-K.o.-Gefecht gegen Lai deutlich mit 2:15 und belegte Platz 30. Lokalmatador Robert Schmier vom Heidelberger FC/TSG Rohrbach gewann das Finale mit 15:13 gegen Kirill Timohenko aus Frankfurt.

Auch die VTZ-Fechterinnen Svenja Voigt (links) und Mariana Freitas de Oliveira traten beim Margarete-Uthardt-Degen-Fechtturnier in Heidelberg an. Foto: Petri

Bei Frauen tags zuvor vertraten Svenja Voigt und Mariana Freitas de Oliveira die VTZ-Farben. In der Vorrunde der zugelassenen Jahrgänge 1924 bis 2008 standen sie Gegnerinnen aus Estland, Österreich, Frankfurt, Klagenfurt, Friesenheim, Böblingen, Heidelberg, Frankfurt gegenüber. Für den Aufstieg aufs 16er-Tableau mussten die beiden VTZ-Amazonen ausgerechnet gegeneinander antreten, Voigt setzte sich mit 15:13 durch. Freitas de Oliveira landete am Ende auf Platz 17, Voigt zog im 16er-K.o. gegen die spätere Turniersiegerin und Lokalmatadorin Eva Steffens mit 3:15 den Kürzeren und wurde 16.