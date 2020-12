Über die Weihnachtsfeiertage haben sich in der Südwestpfalz 72 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Gesundheitsamt meldete am ersten Weihnachtsfeiertag 38 Neuinfektionen, am zweiten 34. „Leider wurden auch heute wieder zwei Todesfälle gemeldet. Beide Fälle betreffen Frauen aus Pirmasens, die an den Folgen des Coronavirus verstorben sind“, teilte Kreis-Sprecher André Schattner am Samstagmittag mit.

Am Freitag hatte Zweibrücken deutschlandweit die niedrigste Rate an Neuinfektionen pro Woche hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – 32. Nur zwei Gebiete bundesweit lagen in der Risikostufe gelb: Zweibrücken und Emden. Der Landkreis mit einem Wert von 116 und Pirmasens mit 208 lagen in der Risikostufe rot. Für Pirmasens gilt eine Ausgangssperre. Für Samstag wurden noch keine aktualisierten Werte gemeldet.

Stand 26. Dezember sind bundesweit weitere gelbe Gebiete dazugekommen, und Zweibrücken ist weiter vorne dabei, aber nicht mehr ganz vorne. Diese Zahlen sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Das RKI rechnete während der Feiertage mit einer geringeren Anzahl Tests und mit weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern.

Die 1989 bestätigten Fälle in der Südwestpfalz verteilen sich auf Pirmasens (495/9 am Freitag neu und 14 am Samstag neu), Zweibrücken (348/2 und 4) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (187/5 und 2), Hauenstein (110/1 und 1), Pirmasens-Land (127/1 und 2), Rodalben (122/6 und 3), Thaleischweiler-Wallhalben (286/6 und 7), Waldfischbach-Burgalben (129/2 und 0) und Zweibrücken-Land (184/6 und 1) plus ein Fall außerhalb der Südwestpfalz.