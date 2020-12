Polizei und Feuerwehr hatten vor und nach Weihnachten einiges zu tun. Die Bandbreite der Einsätze reichte von Alkoholdiebstahl in großer Menge über eine Drogenfahrt bis hin zu einem Adventskranzbrand.

Ausgelassen wollten offenbar der oder die Täter Weihnachten feiern, die in der Nacht zum Mittwoch die Haupteingangstür einer Veranstaltungshalle in der Pariser Straße aufgebrochen hatten. Wie die Polizei mitteilte, wurden aus dem Gebäude 50 Flaschen Alkohol gestohlen. Gesamtwert: rund 2000 Euro.

Adventskranz brennt

Glück im Unglück hatten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Abend des 1. Weihnachtsfeiertages. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Langentalstraße unterhalb vom Beckerswäldchen hatten am Freitagabend ihre Wohnung verlassen und dabei vergessen, die Kerzen auf dem Adventskranz auszumachen, sodass der Kranz Feuer fing. Nachbarn wurden durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigten gegen 22 Uhr die Feuerwehr. Die konnte den Brand löschen, bevor er auf den Rest der Wohnung übergriff. Letztlich wurde „nur“ der Tisch in Mitleidenschaft gezogen, auf dem der Adventskranz stand. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen jedoch bis zum Abschluss der Löscharbeiten verlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Parkplatzrempler

Auch auf den Zweibrücker Straßen und Parkplätzen hatte die Polizei mehrere Einsätze. Sie berichtete über die Feiertage von zweien: Bereits am Dienstag stellte eine Autofahrerin ihren silber-grün-farbenen Golf auf dem Parkplatz der Heilig-Kreuz-Kirche ab. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein anderer Autofahrer zwischen 8.45 und 10.30 Uhr den Golf und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten schätzen den Schaden am linken Kotflügel des Golfs auf rund 900 Euro.

Unter Drogen gefahren

Einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten muss ein 34-Jähriger, der am Mittwoch in der Schlachthofstraße kontrolliert wurde. Die Streife hatte den Verdacht, dass der Autofahrer Drogen konsumiert hatte. Deshalb durfte der Mann nicht weiterfahren und musste stattdessen im Streifenwagen Platz nehmen, mit dem er zur Dienststelle gebracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. „Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot“, so die Polizei.