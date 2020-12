Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zweibrücker Langentalstraße unterhalb vom Beckerswäldchen hatten am Freitagabend ihre Wohnung verlassen und dabei vergessen, die Kerzen auf dem Adventskranz auszumachen, sodass der Kranz Feuer fing. Nachbarn wurden durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und verständigten gegen 22 Uhr die Feuerwehr. Die konnte den Brand löschen, bevor er auf den Rest der Wohnung übergriff, sodass nur der Tisch, auf dem der Adventskranz stand, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen jedoch bis zum Abschluss der Löscharbeiten verlassen. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Das teilte die Polizei mit.