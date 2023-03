Seit vier Jahren steht die frühere Szenekneipe „Beisl“ in Ernstweiler leer. Beinahe wäre in das Haus eine Kampfsportschule eingezogen. Oder ein Gebetszentrum.

Wie ist die Stimmung in der Hallplatz-Galerie, seit der Cap-Markt von der Schließung bedroht ist. Wolfgang Krähe ist als Augenzeuge dort fast täglich vor Ort. Und hat viel zu erzählen.

Die Alte Schule in Rodalben soll möglicherweise zum Kindergarten umgestaltet werden. Zuvor allerdings steht eine andere Nutzung im Raum: Der Stadtrat beschloss, das Haus für die Unterbringung von Geflüchteten freizugeben.

Ein Parkraumkonzept soll dafür sorgen, dass bestehende Stellflächen für Autos in Pirmasens künftig besser genutzt werden. Dabei soll es auch „Wildparkern“ an den Kragen gehen.

Mit den Friedhöfen und dem Bestattungswesen hat der Umwelt- und Servicebetrieb vor 13 Jahren ein sensibles Feld übernommen. Da geht es nicht um Rentabilität, deshalb hat der UBZ eine klare Linie.

Die Entscheidung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd über die Outlet-Erweiterung lässt weiter auf sich warten. Wann genau die Entscheide ergehen werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Freiflächen-Anlage des kleinen Exe in der Stadtmitte ist das letzte Stück, das noch saniert werden muss. Im Sommer sollen die Bauarbeiten starten.

Das Programm für die Zweibrücker Spielzeit 2023/2024 steht. Und eine sehr erfreuliche Sache gibt es auch noch.

In Lambsborn gibt es ein Hin und Her um den Haushaltfür für 2023 und 2024. Und auch am Ortseingang sorgt eine Schikane jetzt für ein Hin und Her.

Erneut beschäftigt der Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen den Verbandsgemeinderat. Einige Aufträge sollen vergeben werden.

Aufträge vergeben hat auch der Hauptausschuss der Stadt Pirmasens. Dabei wurde eine Gesamtsumme von annähernd einer Million Euro für Schulen lockergemacht.

Maßweilers hat das Ziel, zusammen mit den Bürgern die Dorfchronik fortzuschreiben. Ein historischer Stammtisch war von Nostalgie, aber auch Wehmut geprägt.

Wirrwarr um einen Hausverkauf hat dazu geführt, dass die Anbieterin wegen Betrugs vor Gericht gelandet ist. Mit dem Fall hat sich das Amtsgericht Pirmasens beschäftigt.

Turnverein Pirmasens und der Verein Menschen für Tiere soll vom Erlös eines Benefiz-Flohmarkts profitieren. Am Samstag und Sonntag ist in der Messehalle einiges zu finden.

Schluss mit Schule: Dieser Tage sind an den Pirmasenser Gymnasien junge Leute mit dem Zeugnis der Hochschulreife entlassen worden. Welche Pläne die besten Abiturientinnen haben, das haben Leandra Weiß (Leibniz-Gymnasium), Anna Buchmann (Hugo-Ball-Gymnasium) und Clara Hohmann (Immanuel-Kant-Gymnasium) der RHEINPFALZ verraten.