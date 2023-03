Musikalisch, sportlich – und noch dazu eine überragende Schülerin in allen Fächern: Anna Buchmann hat mit 880 von 900 möglichen Punkten eine der besten Abiturnoten erreicht, die es am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium je gegeben hat. Die 18-Jährige wurde zudem mehrfach für ihr Engagement in der Schulgemeinschaft, bei Sanitätsdiensten und in Sachen Ganztagsschule ausgezeichnet.

„Meine Noten waren während der gesamten Schulzeit eigentlich sehr gut“, erinnert sich Anna Buchmann. Das Lernen sei ihr immer leicht gefallen, sagt die junge Frau aus Winzeln. Wobei sie betont, dass sie durchaus Zeit ins Lernen investieren musste. „Ich habe es aber immer gut hinbekommen, am Ende das Richtige im richten Maß zu lernen“, sagt sie.

Genügend Zeit für Hobbys

So blieb ihr neben der Schule immer genug Zeit für ihre Hobbys. „Alles Sportliche und die Musik“, wie Anna erzählt. Sie schwimmt, leitet bei der DLRG auch bereits Schwimmkurse für Kinder und ist im Sanitätsdienst tätig. Zudem spielt sie leidenschaftlich gern Klavier und Gitarre.

Über ihre berufliche Zukunft und die Wahl des Studienfachs ist sich Anna Buchmann noch nicht ganz schlüssig. Neben Englisch und Sport kam in der Oberstufe Mathematik als weiteres Lieblingsfach hinzu. Ein Mathe-Studium ist deshalb ebenso in ihren Fokus gerückt wie wirtschaftswissenschaftliche Fächer.

Praktika sollen bei Entscheidung helfen

Im April wird Anna Buchmann ein Praktikum bei einem Immobilien-Investment-Unternehmen in Frankfurt absolvieren, danach eines am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. „Vielleicht weiß ich danach konkreter, wie es weitergeht“, meint sie. Auf jeden Fall möchte sie im Herbst mit dem Studium beginnen. Und, so ergänzt die Abiturientin, „ich hätte schon Lust, dafür auch weiter wegzugehen“. Wohin, das hänge dann aber vom Studiengang ab.

Bevor es damit losgeht, soll Erholung nicht zu kurz kommen. Im Juni fährt sie mit der DLRG nach Büsum, auch sei Urlaub mit Freuden geplant.