In den kommenden zwei Jahren hat Clara Hohmann wahrlich viel vor: Die 18-Jährige hat gerade am Immanuel-Kant-Gymnasium das beste Abitur ihres Jahrgangs abgelegt, und sie hat die Zukunft fest im Blick.

874 von 900 möglichen Punkten hat die Merzalberin erreicht, bereits 823 Punkte hätten für den Traumschnitt von 1,0 gereicht. Kein Wunder war von daher, dass sich die Abiturientin über gleich fünf Auszeichnungen für hervorragende Leistungen freuen durfte. Biologie, Geschichte und Deutsch hatte sie als Leistungskurse belegt, in allen drei Fächern 15 Punkte erreicht.

Clara Hohmann möchte Medizin studieren. Nicht etwa in Heidelberg, „das ist zu nahe“, sagt sie, sondern in Berlin. Mit dem Studienbeginn will sich Clara Hohmann jedoch noch etwas Zeit lassen. Eine Pause von eineinhalb Jahren ist geplant, die sie allerdings nicht tatenlos verstreichen lassen möchte. Vielmehr hat sie vor, sich in einige Abenteuer zu stürzen.

Für ein halbes Jahr nach Nepal

Bis zum Sommer wird sie als Integrationshelferin in der Montessori-Schule aktiv sein. Diese Schule hat sie als Kind selbst besucht, und sie wird geleitet von ihrer Mutter. Im Anschluss steht die Erkundung Europas via Interrail auf dem Programm. Und danach möchte die junge Frau eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolvieren, bevor sie für ein halbes Jahr nach Nepal fliegt und dort in einem Hilfsprojekt mitarbeitet.

Fürs Medizinstudium sind schon Pläne gereift: „Gendermedizin finde ich sehr interessant“, sagt Clara Hohmann, dass sie gern die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten in den Fokus nehmen möchte. In ihrer Freizeit singt sie im Oratorienchor – das wird sich mit ihren Zukunftsplänen wohl nicht mehr vereinbaren lassen. Für eine weitere Leidenschaft – das Lesen, besonders englische Literatur – wird aber sicher etwas Zeit übrig bleiben.