Ob Porzellan, Videospiele, Glasgefäße, Schallplatten, Bekleidung, Bücher oder Hi-Fi-Geräte: Besucher des Benefiz-Flohmarkts können am Wochenende in verschiedensten Sparten fündig werden. Der Erlös kommt zwei Pirmasenser Vereinen zugute.

Es ist bereits die zweite Auflage des Benefiz-Flohmarkts auf dem unteren Messegelände. Er wird in diesem Jahr nicht nur zugunsten des Turnvereins Pirmasens, sondern auch des Vereins Menschen für Tiere ausgerichtet. Organisiert wird der Benefiz-Flohmarkt von Andreas Seibert. Er ist unterstützend für die beiden Vereine tätig, indem er beispielsweise Spenden für sie annimmt und weiterleitet.

Zu den Ständen der Vereine kommen 16 Stellplätze für Händler in der Halle hinzu. Die Standgebühren kommen ebenfalls dem Turnverein Pirmasens sowie Menschen für Tiere zugute. „Ich will Pirmasens mit dem Flohmarkt etwas zurückgeben“, berichtet Seibert. In erster Linie gehe es ihm darum, in der Stadt einen Markt zu etablieren, der sozialen Einrichtungen helfe. Der Benefiz-Flohmarkt sei zudem ein Testlauf für die Kooperation mit dem Verein Menschen für Tiere.

„Breiteres Publikum und größeres Angebot“

Über die Ausweitung des Benefiz-Flohmarktes freut sich Seibert. „Der Markt hat damit ein breiteres Publikum und ein größeres Angebot – so kann jeder davon profitieren“, erklärt der Organisator. Gerade für Vereine, die sich gesellschaftlich engagieren und auf rein ehrenamtliche Arbeit bauen, wolle er sich einsetzen.

Nachdem Seibert Anfang des Jahres gelesen habe, dass der „Weihnachtsflohmarkt Menschen für Tiere“ vor dem Aus stehe, habe er seine Unterstützung angeboten. Waltraud Prokopeck, Kassenwartin bei Menschen für Tiere, sieht die Zusammenarbeit positiv. Sie weiß aus jahrelanger Erfahrung, wie schnell Tierbesitzer in eine Schieflage geraten können. „So wie es Menschen gibt, die Hilfe benötigen, gibt es auch Tiere“, sagt Prokopeck.

Service für 700 Euro zu haben

Alte Möbel, wertvolles Porzellan, Osterdekoration und weitere Flohmarktartikel aus allen Bereichen gibt es in der Messehalle 6D am kommenden Wochenende zu entdecken. Etwas Besonderes unter all der Ware ist ein Geschirrservice der Firma Rosenthal. Das schlichte Service ist mit goldenen Elementen verziert und wird auf dem Benefiz-Flohmarkt für 700 Euro verkauft. Der Preis auf gängigen Online-Plattformen liege bei rund 2000 Euro, zieht Seibert einen Vergleich.

Der Benefiz-Flohmarkt findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, in der unteren Messehalle 6D statt. Der Eingang befindet sich dort, wo ehemals der Einlass zum Impfzentrum war. Am Samstag hat der Flohmarkt von 8 bis 15 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Verkauft werden darf aus rechtlichen Gründen am Sonntag allerdings erst ab 11 Uhr. Parkplätze sind direkt vor Ort verfügbar. Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen werden ebenfalls vom Verein Menschen für Tiere verkauft.